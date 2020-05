MotoGP plant Neustart mit zwei Juli-Rennen!

Spielberg doppelt?

Weil der auf Spanien folgende GP von Tschechien in Brno (9. August) wackelt, wäre Österreich die logische nächste WM-Station. Wie in der Formel 1 geplant ist es vorstellbar, dass damit auf dem Red Bull Ring in Spielberg sowohl am 9. als auch am 16. (Originaltermin) August gefahren wird und damit auch in der MotoGP zwei WM-Veranstaltungen in Folge in Österreich stattfinden.