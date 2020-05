Rodungen verschlimmerten Buschbrände in Australien

Gefährliche Mengen an Brennmaterial

Rodungen verstärkten die Austrocknung von feuchten Wäldern und reduzierten die Höhe von Wäldern, so James Watson, einer der Autoren der Studie. Bis zu 450 Tonnen an brennbaren Materialien pro Hektar könne das Bäumefällen nahe des Bodens hinterlassen. Dies sei eine unglaublich gefährliche Menge an Brennmaterial in saisonal trockenen Landschaften, erklärte der Professor der University of Queensland. Die Forscher plädierten dafür, dass zur Holzproduktion ausschließlich Baumplantagen benutzt werden sollten und keine heimischen Wälder.