Jugendbande erpresste Schutzgelder in Mafia-Manier

Gewalt und Drohungen

Generell sollen die Burschen immer in der Gruppe aufgetreten sein und den Opfern mit Gewalt oder Drohungen, teilweise unter Verwendung von Waffen wie Springmesser, Schweizermesser oder Schreckschusspistolen Bargeld geraubt haben. Durch geschicktes Platzieren von Videos in sozialen Medien, in denen Mitglieder der Bande mit Waffen hantierten oder andere Burschen zusammenschlugen, gelang es ihnen, einen Ruf als jederzeit gewaltbereite Gruppe zu erlangen.