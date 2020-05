Kourtney Kardashian gibt Sex-Tipps während Corona

Essen mit den Kardashians

Derzeit gibt ihre Schwester Kim Kardashian gerade einem glücklichen Fan die Chance, mit ihr und ihren Geschwistern Kourtney und Khloe Kardashian zu Mittag zu essen. Das Essen wird in der nächsten Staffel von „Keeping Up th Kardashians“ zu sehen sein. Sie verlost den Preis im Rahmen der All-In-Challenge, für die sie nominiert wurde. Die Initiative ist nur so von Stars gespickt und zielt darauf ab, 100 Millionen Dollar für gemeinnützige Organisationen zu sammeln, die inmitten der Pandemie gefährdete Gemeinden unterstützt.