„Krone“-Gastkolumne: Ein Jahrgang sitzt auf Nadeln

Zur Person

Mit 16, vor zwei Jahren, ist Maximilian Werner, Schüler aus Feldkirch in Vorarlberg, in die berüchtigte Twitter-Blase eingetreten. Dort treiben sich sonst eher nur Journalisten, Politiker und diverse mitunter auch bezahlte Stimmungsmacher aus allen Lagern herum. Maxl Werner, wie er sich nennt, ist weder Funktionär noch Lobbyist. Er hat sich in dem Kurznachrichtendienst mit pointierten Meldungen zum politischen Alltagsgeschehen und Beobachtungen aus der Schule einen Namen gemacht. Zur Twitter-Berühmtheit hat er es mit Nachrichten von seinem bestandenen Nachzipf in Latein gebracht. Höhepunkt: ein Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.