In der Krise haben viele Eltern Urlaub verbraucht

Urlaubs- und Feizeitabbau in der Krise lautete die Devise in zahlreichen Unternehmen. So versuchten die Verantwortlichen, Kurzarbeit oder gar die Schließung der Betriebe zu verhindern. Was bleibt, sind jetzt, wo die Firmen wieder auf Normalbetrieb hochfahren, berufstätige Eltern, die kaum Urlaub übrig haben. Schwierig, wenn die Kinder in rund zwei Monaten in die Sommerferien starten. Neun Wochen gilt es, die Mädchen und Buben unterzubringen. Viele brauchen zudem Nachhilfe, um das Versäumte aufzuholen.