„Daten-Highway“: Nun kann Glasfaser-Ausbau starten

In der Corona-Zeit bringen Videokonferenzen und Heimunterricht die Datenleitungen zum Glühen. Vor allem in den ländlichen Regionen wird schwaches Breitband-Netz zur Geduldsprobe. Nach jahrelangen Verzögerungen kann der Glasfaser-Ausbau in Kärnten jetzt endlich starten. In 60 Gemeinden ist die Detailplanung fertig, in mehreren Kommunen werden dieses Jahr die Kabel verlegt.