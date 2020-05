Gewaltiges Echo auf Petition nach Horrorunfall

„Mit einem so enormen Zuspruch hätte ich niemals gerechnet“, sagt Karl Mayr, Ortschef von Adl-wang. Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Maria Achathaler, seinem Bürgermeister-Kollegen Gerhard Gebeshuber aus Nußbach und den leidgeplagten Anrainern des Todeshäufungsabschnitts wirbt er seit dem Horrorunfall vom 19. April für die Unterzeichnung einer Petition ans Land. „Mehr als 2000 Unterstützer gibt es inzwischen, unser Ziel ist, dass wir bis Mitte Mai 2500 Menschen gewinnen können und unsere Forderung dann an FPÖ-Verkehrslandesrat Steinkellner übergeben“, so Mayr.