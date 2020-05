MedUni Wien testet Wirkstoff zur Covid-Behandlung

Wirkstoff kurz vor der Zulassung

Laut dem Leiter der Wiener Studie, Markus Zeitlinger, hat sich der Wirkstoff „bereits in klinischen Studien zur Behandlung von Lungenversagen bewährt und steht kurz vor der Zulassung“. In Wien erfolgt der Test nun an insgesamt 40 Teilnehmern, von denen die Hälfte das Medikament verabreicht bekommt.