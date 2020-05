Trotz Corona: Hier rollen Bälle und fliegen Fäuste

In Fußballligen überall auf der Welt stehen in diesen Tagen Entscheidungen an, ob - und wenn ja, wie - unterbrochene Meisterschaften zu Ende gespielt werden können. In Nicaragua stellt sich die Frage nicht, es wird einfach weiter gekickt. Am Mittwoch wurden die Halbfinalrückspiele der Liga Primera ausgetragen. Im Finale stehen Real Esteli und Managua FC.