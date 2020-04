Brückenkontrolle: Sperren und Verkehrsverzögerung

Am 4. und 5. Mai wird an der Friedensbrücke eine Brückenkontrolle durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung durch einen Ziviltechniker. Kontrolliert wird dabei zum Beispiel das gesamte Tragwerk. Die umfangreichen Überprüfungsarbeiten bedingen jeweils die Sperre eines Fahrstreifens. So ist am 4. Mai von 8 bis 17 Uhr Uhr die Fahrspur vom Kreisverkehr in Richtung Technologieparkstraße (von der Brücke Richtung Altstoffsammelzentrum) gesperrt.