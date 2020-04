Tschechien: Ausnahmezustand bis 17. Mai verlängert

Babis: „Bisherige Restriktionen sind effektiv gewesen“

Der seit 12. März geltende Notstand wäre am kommenden Donnerstag ausgelaufen. Premier Andrej Babis argumentierte, die bisherigen Restriktionen seien effektiv gewesen. Es sei gelungen, Katastrophenszenarios wie in Italien, Spanien oder den USA abzuwenden. „Unser Land hat die Pandemie als eines der besten in der EU gemeistert“, betonte Babis. Man müsse aber weiterhin vorsichtig sein, um eine unkontrollierte Ausbreitung der Infektion verhindern zu können, warnte Babis, dessen Protestbewegung ANO eine Minderheitskoalition mit den Sozialdemokraten (CSSD) führt.