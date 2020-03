Tschechien macht ab Montag seine Grenzen dicht

Besuche in Gefängnissen sind verboten

„Es handelt sich um eine harte Maßnahme“, erklärte Innenminister Jan Hamacek. Die Regierung in Prag hat gleichzeitig das Sonntags-Fahrverbot für Lkw vorübergehend aufgehoben. Außerdem wurden Besuche in den Gefängnissen verboten. In Tschechien wurden bisher 120 Fälle von Infizierung mit dem Coronavirus registriert.