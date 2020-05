Mathea: „Das Werk ist eine Reise durch mein Leben“

Auch wenn du dich darüber freust, eine CD in Händen zu halten, hast du unheimliche Streaming-Zahlen zu Buche stehen. Hierzulande auf Spotify weit über 40 Millionen, was wirklich gewaltig ist. Welchen Stellenwert hat das für dich?

Das ist schon ziemlich krass. Es ist für mich ein bisschen unfassbar, denn wenn man die Zahl so sieht, ist sie einfach nicht greifbar. Wenn man die Leute aber am Konzert sieht, die die Songs mitsingen, dann ist das schon ein viel ärgeres Gefühl. Ich verfolge die Zahlen aber extrem und freue mich natürlich irrsinnig darüber. Es gibt dort eine App, wo du alle Streams in Echtzeit verfolgen kannst und das ist in Zeiten wie heute sehr spannend. In Österreich bin ich sicher eine Streamingkünstlerin, deshalb hat das in meinem Leben natürlich einen großen Stellenwert. Aber so richtige Gänsehautmomente habe ich bei echten, greifbaren Dingen, die ich hautnah erlebe.