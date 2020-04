Für 4 Staatsverweigerer klickten die Handschellen

Dem Zugriff am Montag, der mithilfe der Sondereinheit Cobra erfolgte, waren Hausdurchsuchungen an den Adressen der Verdächtigen in insgesamt vier Bundesländern vorangegangen, und zwar in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark. Dabei konnte zahlreiches Beweismaterial sichergestellt werden, etwa Computer, Laptops, externe Festplatten und weitere Datenträger. Diese müssten nun ausgewertet werden.