Einbrecher (24) zertrümmerte Überwachungskamera

Polizisten des Kriminalreferates Steyr konnten nach umfangreichen Ermittlungen einen 24-jährigen Mann aus Steyr ausforschen, der im Verdacht steht Einbrüche und eine Sachbeschädigung begangen zu haben. Der Mann ist verdächtig, in der Nacht von 26. auf den 27. Jänner in ein Imbisslokal in Steyr eingebrochen zu haben, nachdem er zuvor aus einem zufällig daneben abgestellten Moped Werkzeug für den Einbruch entnommen hatte.