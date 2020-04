Frischer Lesestoff für ruhige Auszeit zu Hause

Facettenreiche Literatur der Gegenwart: Der Bogen spannt sich von Franz Stangls „Kellergassentod“ über „Chikago“ von Theodora Bauer bis zu Wolfgang Millendorfers „Kein Platz in der Stadt“. „Gerade jetzt ist das Lesen ein guter Zeitvertreib“, sagt Christine Feichtinger aus Punitz. Ihr erstes Werk „Der Lenzl Hof“ ist unter dem Pseudonym Feichtl 2002 erschienen. In all ihren Büchern wie „Vergängliche Schatten in den Uhudler Bergen“ und „Theresias Rache“ beschreibt sie authentisch Sitten und Gebräuche, gewürzt mit Bauernschläue und Humor. Vom Seewinkel bis nach Afrika entführt nun Martin Franz Neuberger die Leser. Zwischen seinen neuen Büchern „Das Kloster“ und „Uganda“ besteht sogar eine Verbindung.