„Heilmittel“: Mann trinkt Aquarienreiniger - tot!

Katastrophenschutzbehörden mehrerer US-Bundesstaaten und zahlreiche weitere Institutionen und Wissenschaftler weltweit fühlten sich daraufhin verpflichtet, die Bürger nach Trumps Äußerungen vor der Einnahme von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln zu warnen. So erklärte auch der britische Konsumgüterkonzern Reckit Benckiser, zu dessen Marken Sagrotan gehört, am Freitag, Desinfektionsmittel sollten „unter keinen Umständen“ verabreicht werden. Dieselbe Warnung sprachen der Katastrophenschutz in Washington und Maryland aus, Letzterer gab bekannt, es habe mehrere Anrufe mit Fragen zur Verwendung von Desinfektionsmittel und der Krankheit Covid-19 gegeben.