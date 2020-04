Kanye West gönnt Kardashian Pause von den Kindern

Eigentlich stehen die „Keeping Up With the Kardashians“-Stars die Quarantäne als Familie durch, doch die kindliche Rasselbande hält alle offenbar doch ganz schön auf Trab. An Home-Office ist da für die Unternehmerin und Jus-Studentin Kim Kardashian nicht zu denken. Und so hat Rapper Kanye West seiner Angetrauten ein wenig Auszeit vom Kindergeschrei gegönnt und ist mit North, Saint, Chicago und Psalm auf seine Ranch in Wyoming gefahren.