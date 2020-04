Erste Patienten werden in der Messe Wien betreut

Sie waren bisher in kleineren Notquartieren, etwa im ehemaligen Geriatriezentrum am Wienerwald in Hietzing, untergebracht. Dort befinden sich jedoch nur mehr Verdachtsfälle, die noch auf ihr Testergebnis warten und die die Quarantäne ebenfalls nicht daheim absolvieren können. Menschen mit positivem Testergebnis werden nun in der adaptierte Messehalle A versorgt. Das habe nichts mit Kapazitätsengpässen in den Spitälern zu tun, wurde versichert. Dort gebe es noch ausreichend Platz.