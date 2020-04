„Keine Sonderstellung! Es gibt viel Wichtigeres“

Der deutsche Nationalspieler Matthias Ginter hat sich zwiespältig über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in Deutschland in der Coronakrise geäußert. „Der Fußball sollte keine Sonderstellung einnehmen. In unserer Gesellschaft gibt es viel wichtigere Dinge“, betonte der 26-Jährige von Borussia Mönchengladbach am Dienstag in einem Interview mit dem TV-Sender RTL/ntv.