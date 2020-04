Fünfter weltweiter Klimastreik findet online statt

Die Welt steht still. Autos bleiben in den Garagen, Flugzeuge am Boden. In Venedigs Kanälen ist das Wasser so klar wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Stoppt Corona also die Klimakrise? Nur bedingt. Experten gehen davon aus, dass der derzeitige Ausnahmezustand nur geringe Auswirkungen auf das Klima hat und prophezeien einen rasanten Anstieg an CO2-Emissionen, sobald die Weltwirtschaft wieder angekurbelt wird. Aus diesem Grund findet der fünfte weltweite Klimastreik von „Fridays for Future“ auch inmitten der Corona-Krise statt. Nämlich am Freitag, 24. April, jedoch nicht auf der Straße, sondern online.