Fast alle Häftlinge in US-Gefängnis Corona-positiv

In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio haben sich fast alle Häftlinge mit dem Coronavirus infiziert - 1950 von rund 2500 Insassen sind betroffen. Wie die örtliche Justizvollzugsbehörde am Montag mitteilte, gibt es in der Haftanstalt im Ort Marion zudem einen Todesfall in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19.