Per Video den richtigen Ton finden

Als Tibor Nemeth vor rund drei Jahren zum Direktor des Haydn- kons ernannt wurde, war es sein erklärtes Ziel, die musikalische Ausbildungsstätte in Eisenstadt zu öffnen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Der Erfolg vieler Konzerte und Veranstaltungen hat gezeigt, dass ihm das auch gelungen ist. Aber in Zeiten von Covid-19 ist das Öffnen der Kulturstätte nahezu unmöglich. Sowohl beim Unterricht als auch bei Veranstaltungen müssen die Verantwortlichen einen Spagat schaffen. Für Tibor Nemeth und die vielen Professoren am Haydnkons stehen die Studenten und ihre Ausbildung ganz oben auf der Prioritätenliste. „Unsere Lehrenden sind bemüht, alle greifbaren Ressourcen zu nutzen, um einen kontinuierlichen Unterricht und regelmäßigen Kontakt zu den Studierenden aufrechtzuhalten“, erklärt Marketingleiter Franz Steindl. Und er sieht in allem auch etwas Positives: