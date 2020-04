16 Tote bei zwölfstündigem Blutbad in Kanada

Das Blutbad begann bereits am späten Samstagabend kanadischer Zeit in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia und erstreckte sich bis nach Enfield rund 35 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Halifax. Die Jagd nach Wortman führte die Polizei über etliche Highways und an mehrere, zum Teil in Brand gesetzte Tatorte und endete in der Nähe einer Tankstelle.