Virus-Einsatz: 46 Beamte verletzt, 27.000 Anzeigen

Die Österreicher zeigen im Umgang mit der Ausnahmesituation beeindruckende Eigenverantwortung. Und das drückt sich eben auch bei den Virus-Anzeigen aus: Mit 333 Fällen am Samstag gab es den niedrigsten Stand seit knapp einem Monat. Insgesamt wurden allerdings schon seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen bis in der Nacht zum Sonntag exakt 27.050 Einsätze verzeichnet. Zudem erhielten in der ersten Woche der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht 1522 Maskensünder ein Strafmandat über 25 Euro ausgestellt.