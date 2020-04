Corona-Epidemie in Türkei: Mehr als 86.000 Fälle

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Türkei ist auf 86.306 gestiegen. Ein Anstieg von 3977 Fällen in den vergangenen 24 Stunden hob die bestätigte Zahl der Türkei über die von China, wo das Coronavirus erstmals auftrat. An der neuartigen Lungenkrankheit bislang gestorben sind 2017 Menschen.