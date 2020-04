Kind von Hoftrac überrollt: Aus Spital entlassen

Einen riesigen Schutzengel dürfte ein kleines Mädchen am Samstagabend bei einem dramatischen Unfall auf dem Bauernhof seiner Eltern in Sankt Leonhard bei Freistadt in Oberösterreich gehabt haben. Die Zweijährige war unbemerkt zum Kleintraktor der Mutter gelaufen und hatte versucht, daran hochzuklettern. Dabei kam die Kleine mit beiden Beinen unter die Hinterräder, wurde überrollt, jedoch nur leicht verletzt. Die Kleine durfte am Sonntag wieder nach Hause.