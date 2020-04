Neues Training zwingt Guido in die Schiri-Kabine

Beginnend bei der Ankunft der Spieler. „Unsere Gruppen sind vier bis sechs Personen groß. Jede hat einen eigenen Platz sowie Trainer und erreicht zeitversetzt das Areal, damit man sich nie in die Quere kommt. Geduscht wird in Einzelkabinen, zuletzt war ich gar in jener der Schiris“, erklärt der 30-jährige Stürmer.