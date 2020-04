In Thermen herrscht jetzt Flaute statt Hochsaison

Einfach trostlos“, so beschreibt Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser die aktuelle Situation ohne auch nur einen einzigen Gast in seinen Häusern in Bad Schallerbach, Bad Hall und Bad Ischl. Seine Thermenlandschaften würden beinahe gespenstisch anmuten, wären da nicht einige fleißige Hände, die täglich die Resorts in Schwung halten. „Wir haben in den letzten 14 Tagen alle Sanierungs- und Revisionsarbeiten vorgezogen und sind damit so gut wie fertig“, so Hochhauser. Zudem werden ständig die technischen Anlagen überprüft, die bunten Meeresbewohner im Aquarium in Bad Schallerbach versorgt, sowie rund 60 Hektar an Parkflächen gepflegt.