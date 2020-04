Wiener Polizist überrascht Emil zum 10. Geburtstag

Emil durfte zur Feier des Tages im Funkwagen Platz nehmen, außerdem erklärte Sebastian dem Buben ausführlich alle Ausrüstungsgegenstände. Der Bub freute sich sichtlich und auch in den sozialen Medien kam die Aktion gut an: „Herzlichen Dank, dass ihr immer da seid, auch in so schönen, herzlichen Momenten“, „Wieder eine tolle Aktion von der Polizei“ und „Super Idee, tolle Sache“, lauten nur einige Kommentare unter dem Posting der Wiener Polizei auf Facebook.