Linzer Eishockey-Streit: Ist Einigung in Sicht?

„Schönwetter-Funktionäre!“

Abseits der finanziellen Hürden lässt der Black-Wings-Boss aber auch kein gutes Haar an seinen ehemaligen Vizepräsidenten. „Diese Leute sind Schönwetter-Funktionäre! Die jetzige Situation ist auch durch deren Unwissenheit entstanden. Für das Tagesgeschäft hat sich ja keiner interessiert. Sie haben keine Ahnung, was zu zu tun ist“, so Freunschlag.