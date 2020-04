Jordan erwischte Mitspieler mit Koks und Frauen

Für viele Basketball-Fans gilt Michael „Air“ Jordan als bester Spieler aller Zeiten und seine Chicago Bulls in den 1990er-Jahren als das beste Team das die NBA je hervorgebracht hat. ESPN hat deshalb nun eine eigene Doku mit dem Namen „The Last Dance“ verfasst - und die hat es in sich! Denn der mittlerweile 57-jährige Jordan verrät gleich ein paar geheime Details aus seiner Karriere.