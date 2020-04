Völkermarkter Stadtrat tritt zurück

„Da Angelika als Spitzenkandidatin für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2021 der “neuen Volkspartei Völkermarkt„ feststeht, haben wir uns einstimmig entschieden die Funktion des Stadtrates an sie zu übergeben. Wir übertragen somit Angelika das höchste Amt der ÖVP Völkermarkt, um sie als Herausforderin bei der nächsten Bürgermeisterwahl in Position zu bringen und um ihr in dieser Funktion die Möglichkeit zu geben viel Gutes für die Gemeinde zu bewirken“, berichtet Sneditz, der voll und ganz hinter dieser Entscheidung stehe, in seiner Stellungnahme.