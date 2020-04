Mehr als zwei Millionen Corona-Fälle weltweit

Spanien hat die meisten Corona-Toten nach Einwohnerzahl

Gemessen an der Bevölkerungszahl registrierte die Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bisher in Spanien. Dort starben demnach fast 39 Menschen pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion. In Belgien waren es etwa 36, in Italien etwa 35. Die USA erfassten dagegen etwa acht Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in China sogar nur 0,24.