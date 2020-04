Cameron Diaz als Mutter glücklich wie nie zuvor

Quarantäne hat keinen Einfluss

Während Madden die Kleine ins Bett bringt, lässt es sich Diaz gut gehen: „Ich gehe in die Küche und schenke mir ein schönes Glas Rotwein ein.“ Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hatten keinen großen Einfluss auf Diaz: „Ich lebe sowieso ein Leben in Quarantäne, weil ich ein dreieinhalbmonatiges Kind habe. Mein Leben ist also in den letzten Monaten völlig ruhig und still gewesen.“ Jedoch könne sie nun ihre Freunde nicht mehr bei sich haben.