Zweite Corona-Studie startet am Donnerstag

Der Ablauf des Tests

Zunächst erhalten Teilnehmer ab Donnerstag ein Infoschreiben per Post, in dem der Ablauf der Studie genauer erläutert wird. Bis 19. April ist etwa ein Online-Fragebogen auszufüllen, um die Bereitschaft zur Teilnahme zu bestätigten. Personen ohne Internetzugang können dies auch per SMS tun und die Fragen bis 20. April per Telefon beantworten. Von 21. bis 25. April werden die Tests von Mitarbeitern des Roten Kreuzes durchgeführt, die Ergebnisse und Daten werden anonymisiert und gespeichert. Das Ergebnis des Coronavirus-Tests wird den Teilnehmern aber in jedem Fall mitgeteilt - ein Unterschied zur ersten Studie, bei der nur positiv Getestete informiert wurden.