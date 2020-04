Diabetiker (58) mit Covid-19 floh aus Klinik

In Bulgarien ist ein ganzes Dorf unter Quarantäne gestellt worden, weil ein an Covid-19 erkrankter Bewohner aus der Klinik geflohen und in das Dorf zurückgekehrt ist. Medienberichten zufolge sei der 58-Jährige, der zudem an einer schweren Form von Diabetes leidet, am Dienstag mit einem Taxi vom Krankenhaus der südbulgarischen Stadt Stara Sagora in sein Geburtsdorf Panitscherewo gefahren.