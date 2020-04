Erdogan nahm Rücktritt von Innenminister nicht an

Nach dem verunglückten Start einer Ausgangssperre hat der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag seinen Rücktritt angeboten. Präsident Recep Tayyip Erdogan nahm diesen jedoch nicht an - Soylu werde sein Amt weiter ausüben, erklärte das Büro des Präsidenten am Sonntagabend.