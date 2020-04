Bagnaia gewinnt Österreich-GP, Rossi: „Bin zu alt“

Auf dem Red-Bull-Ring, der am 16. August Schauplatz des Motorrad-Grand-Prix von Österreich sein soll, haben einander MotoGP-Weltmeister Marc Marquez, Valentino Rossi und Co. am Sonntag ein virtuelles Rennen geliefert. Der zweite #stayathome-Grand-Prix wurde eine Beute des Italieners Francesco Bagnaia, der nach einem erfolgreichen Konter in der letzten Runde vor dem Spanier Maverick Vinales gewann.