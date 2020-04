„Faire Gehälter für Systemerhalter“

Die Erfahrung der letzten Wochen hat uns gezeigt, dass wir in Krisenzeiten Menschen brauchen, die das System am Laufen halten. Die auch dann arbeiten, wenn es für andere nicht mehr zumutbar ist - trotz aller damit verbundenen Ängste. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Pflege und im Handel sind für das System einfach unglaublich wichtig. Doch wenn wir auf diese Branchen ein genaueres Auge werfen, fällt auf: Es sind überwiegend Frauen, die dort ihren Dienst versehen - und das Lohnniveau in diesen Jobs ist niedrig. Es wäre daher zynisch, würde man diesen Menschen jetzt nur applaudieren - es ist vielmehr an der Zeit, Geld in die Hand zu nehmen und sie ordentlich zu bezahlen.