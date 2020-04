Aus verschmähter Liebe zerstörte Mann vier Autos

Ein 23-jähriger Beschäftigungsloser aus Haid fasste aufgrund nicht erwiderter Liebe zu einer Ex-Arbeitskollegin am Samstag um 7 Uhr früh den Entschluss, mit seinem Pkw in deren Firmengebäude in Traun zu fahren.

Dieser Absicht ging eine bereits über mehrere Monate andauernde, aber erst jetzt angezeigte, beharrliche Verfolgung der 24-jährigen Ex-Kollegin aus Linz voraus.



Frontal-Crash mit 80 km/h

Auf dem Parkplatz der Trauner Firma angekommen, änderte er gegen 8.15 Uhr seinen Entschluss und lenkte seinen Pkw laut eigenen Angaben mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 80 km/h in Zerstörungsabsicht frontal gegen insgesamt vier dort geparkte Pkw von Mitarbeitern, die dabei zum Teil schwer beschädigt wurden.