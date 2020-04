Coronavirus in Österreich: Über 13.700 Infizierte

Spanien hat höchste Mortalitätsrate

Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus stieg indes weltweit auf mehr als 100.000, davon 70.000 alleine in Europa. Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern hat die Johns-Hopkins-Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bisher in Spanien registriert. 34 Menschen starben dort pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion. In Italien waren es rund 31, in den USA knapp sechs Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in Österreich 3,6 Menschen.