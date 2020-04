2000 Corona-Tote binnen eines Tages in den USA

In den USA ist in der Coronavirus-Pandemie ein trauriger Rekord verzeichnet worden: Bis Freitagabend wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 2000 Corona-Tote registriert - der höchste Anstieg binnen eines Tages. Weltweit starben bereits mehr als 100.000 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit (siehe Video oben). Mehr als eine halbe Million US-Amerikaner haben sich mittlerweile mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die ärmsten Todesopfer in der Metropole New York müssen mittlerweile in Massengräbern auf der „Insel der Toten“ bestattet werden.