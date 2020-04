Weltweit mehr als 100.000 Coronavirus-Todesfälle

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte eindringlich vor einer zu raschen Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen in der Corona-Krise. „Die WHO will die Aufhebung der Beschränkungen genauso wie jeder andere auch“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. Eine vorschnelle Beendigung könne aber zu einem „tödlichen Wiederaufleben“ der Coronavirus-Pandemie führen.