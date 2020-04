Reiterin musste ins Krankenhaus gebracht werden

Freitagnachmittag war in der Gemeinde Keutschach am See, Bezirk Klagenfurt, eine 34-jährige Reiterin mit ihrem Pferd unterwegs. Die Klagenfurterin ist während dem Ritt von ihrem Pferd gestürzt, und hat sich dabei so unglücklich verletzt, dass die Rettung alarmiert werden musste. Diese brachte die Frau nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt.