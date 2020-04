Neue Begegnungszonen laden zum Daheimbleiben ein

„Krone“-Lokalaugenschein

Ein „Krone“-Lokalaugenschein auf der Hasnerstraße in Ottakring, der Florianigasse in der Josefstadt und der Schopenhauerstraße in Währing am Freitag zeigt überall das gleiche Bild: Dort, wo Wiener auf Beton spazieren gehen wollen, tun sie das wie immer auf den Gehsteigen, sonst tote Hose. Nur vereinzelt Radfahrer, dafür viele Autos.