Notbetrieb: Welche Geschäfte besonders fehlen

„Die jüngere Generation muss deutlich mehr strampeln“

Die Mehrheit, nämlich drei von vier Befragten, will sowohl sparen als auch Geld ausgeben. Die Bereitschaft, das zuletzt Gesparte komplett auf den Putz zu hauen, ist bei der älteren Generation am größten. Schnedlitz: „Die Gruppe hat es leichter, weil sie die Pension am Konto hat. Die jüngere Generation muss deutlich mehr strampeln.“