Gitarrenhexer Ritchie Blackmore wird 75

Ewige Querelen

Mit Alben wie „In Rock“, „Machine Head“, „Fireball“, „Made In Japan“ und „Who Do We Think We Are“ füllte Deep Purple weltweit Stadien. Wegen zahlreicher Querelen kam es zu regelmäßigen Umbesetzungen in der Band. „Wenn man jede Nacht arbeitet, hasst man sich gegenseitig“, erzählte Ritchie Blackmore „Radio Veronica“. „Ich erinnere mich, dass wir in verschiedenen Limousinen, in verschiedenen Hotels waren, und ich sah die anderen nur, wenn wir auf die Bühne gingen.“ Schließlich überwarf sich Blackmore mit seinen Bandkollegen und gründete 1975 die Hardrock-Combo Rainbow. Auch hier verschliss die Gitarrenlegende über zwei Dutzend Musiker. Ein Grund dafür mag sein, dass er sie nicht bezahlte. „Wenn man in seiner Musik aufgeht, sollte man das umsonst machen“, verteidigte sich Blackmore im „Guardian“. „So läuft das Musikgeschäft doch, oder?“