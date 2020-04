Verbot aufgehoben: Tausende verlassen jetzt Wuhan

„Wuhan verdient es, die Stadt der Helden genannt zu werden. Die Menschen in Wuhan verdienen es, Helden genannt zu werden“, schallte es über die Bahnhofslautsprecher. Das Ausreiseverbot für die Einwohner der Stadt war in der Nacht zum Mittwoch (18.00 Uhr MESZ) aufgehoben worden. Schätzungen der Regierung zufolge werden im Laufe des Mittwochs 55.000 Menschen aus der Stadt abreisen. Auch die Flüge am internationalen Flughafen von Wuhan sollen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwochmorgen wieder aufgenommen werden.